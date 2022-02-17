Европейские продажи LADA в январе 2022 года выросли в 2,5 раза

По итогам января в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 154 новых автомобиля LADA, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительная динамика фиксируется пятый месяц подряд, однако обусловлена она, прежде всего, низкой базой прошлого года, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

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