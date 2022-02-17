Европейский авторынок в январе 2022 года установил новый антирекорд

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января снизились на 2,4% и составили 822423 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за первый месяц года в истории авторынка, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 85933 машины (-6,1%). На второе место вышла Toyota с показателем 64365 автомобиля (+14,3%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 52160 машин (-14,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia (47137 шт., +38,8%) и BMW (46777 шт., -13,4%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.