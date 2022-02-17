Компания Volvo обновила кроссовер XC40, который выпускается уже около пяти лет. Изменения затронули экстерьер и носят точечный характер, а в салоне появилась последняя версия мультимедийной системы, пишет портал Motor.ru.

Так, XC40 обновился в стиле Volvo C40 Recharge: у автомобилей теперь схожая передняя оптика с узкими фарами, новый передний бампер с Т-образными боковыми секциями, иная «начинка» в задних фонарях и другое расположение патрубков выпускной системы.

В версии начального уровня XC40 комплектуется 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 129 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом. В Европе также доступны «мягкогибридные» версии с 48-вольтовым стартер-генератором и 2,0-литровым турбодвигателем в нескольких вариантах форсировки, на 163, 197 и 250 л.с. Привод – передний либо полный (для 197-сильного кроссовера это опция, а для 250-сильного – стандартное оснащение).

Также кроссовер можно купить в Европе с полноценной гибридной установкой и функцией подзарядки –таких версий две, на 129 и 180 л.с. Запас хода на одном электричестве в обоих случаях составляет 45 км.

И, наконец, полностью электрический XC40 оснащается либо одним 231-сильным электромотором на передней оси либо двумя 204-сильными, по одному на каждой из осей. Одномоторному кроссоверу положена батарея емкостью 69 кВтч, заряда которой хватает на 423 км, а двухмоторному – батарея на 78 кВт-ч (запас хода – 418 км).

В России гамма двигателей Volvo XC40 сокращена до двух бензиновых агрегатов объемом 2 литра. Базовый кроссовер укомплектован 150-сильным двигателем и передним приводом, а альтернативой служит полноприводный вариант с мотором мощностью 190 л.с. Розничные цены на модель начинаются от 2 млн 870 тыс. рублей.

Во сколько обходится содержание автомобилей Volvo (и других марок) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volvo