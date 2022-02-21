Узбекистан намерен снизить пошлины на импорт автомобилей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству страны подготовить постановление о снижении пошлин на ввоз иномарок в 2 раза – с 30% до 15%. Глава государства отметил, что для удовлетворения растущего внутреннего спроса в первой половине 2022 года также необходимо произвести не менее 160 тыс. автомобилей, до конца года – не менее 275 тысяч. При этом поручено установить контроль за своевременной поставкой необходимых комплектующих, пишет агентство «Прайм».

Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался импортными пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами). В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция предприятия UzAvto Motors (бывшее GM Uzbekistan). С 1 августа 2020 года в соответствии с постановлением президента был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», президент Узбекистана также поручил в течение трех месяцев разработать стратегию развития электромобильной отрасли в республике. В нее планируется включить программу локализации комплектующих и материалов для электромобилей, а также разработать для них технические требования и современные стандарты. Глава государства также поставил задачу до конца года завершить переговоры с зарубежными компаниями и начать проект со стратегическим партнером. В свою очередь, Минэнерго Узбекистана готовит программу расширения сети электрозаправок. По данным Spot, до этого инфраструктурой для электромобилей занимались только частные компании.

Фото: АО «Узавтосаноат»