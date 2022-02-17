Aston Martin рассказал о планах развития

Компания Aston Martin не будет заниматься разработкой кроссоверов и внедорожников, помимо уже имеющегося DBX. Как заявил генеральный директор Aston Martin Тобиас Моэрс, в компании не видят смысла в выпуске ни «старшего», ни «младшего» по отношению к DBX вседорожника. По его словам, сегмент утилитарных автомобилей – неподходящее место для «слияния производительности с роскошью», и потому в Aston Martin намерены оставить его для конкурентов.

Таким образом, единственным кроссовером в модельном ряду Aston Martin останется DBX, который дебютировал в 2019 году, пишет портал Motor.ru. В начале февраля он получил мощную версию DBX707 с V8, форсированным до 707 л.с. – это на целых 57 л.с. больше, чем выдает «твин-турбо» Lamborghini Urus.

Вместо кроссоверов Aston Martin займется выпуском суперкаров среднемоторной серии: после 2024 года появится Valhalla, а за ней последует «доступный» Vanquish нового поколения. Примерно на середину десятилетия также было запланировано возвращение Lagonda, под котором в Aston Martin собираются выпускать электромобили – до тех пор компании предстоит определиться с имиджем бренда. Сейчас Aston Martin готовится к выпуску прощального купе Vantage с V12, а с 2026 года Aston Martin, как и многие другие автопроизводители, будет продавать только электрифицированные машины – гибридные либо полностью электрические.

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Фото: Aston Martin