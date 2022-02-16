Телематические сервисы Bluelink стали доступны для большинства моделей Hyundai

Компания «Хендэ Мотор СНГ» обновила комплектации и расширила список оборудования моделей: седанов Elantra и Sonata, кроссовера Santa Fe, а также флагманского кроссовера Palisade. Начиная с 16 февраля 2022 года покупатели всех новых автомобилей Hyundai, кроме седана Solaris, получат доступ к инновационным цифровым сервисам Bluelink, позволяющим управлять функциями автомобиля с помощью смартфона, сообщает пресс-служба корейской марки.

Так, благодаря телематическим сервисам Bluelink автовладелец может дистанционно завести и заглушить двигатель, управлять климат-контролем, блокировать и разблокировать двери, а также открывать и закрывать окна. Также клиент получает push-уведомления на смартфон при срабатывании штатной сигнализации или если двери автомобиля остались незакрытыми. Функционал инновационных сервисов также позволяет клиенту получать с помощью смартфона данные о техническом состоянии автомобиля, информацию о пробках и расчетном времени прибытия, сведения о местонахождении ближайших АЗС и стоимости топлива на них, информацию о точках интереса (POI), видео с камер кругового обзора и др.

Что касается обновленных комплектаций модельного ряда Hyundai, в оснащение кроссовера Santa Fe, начиная с базовой версии Family, теперь будут входить центральная подушка безопасности, система автоматического срабатывания тормозов при столкновении для предотвращения повторного столкновения (MCB), а также блокировка муфты межосевого дифференциала 4WD Lock для кроссоверов, оснащенных двигателем Smartstream G2.5. Стоимость такого автомобиля составит 2 млн 829 тыс. рублей. Hyundai Santa Fe в комплектациях Prestige, High-Tech и Calligraphy будет поддерживать телематические сервисы Bluelink. Еще одно нововведение – появление комплектации Calligraphy с 7-местным салоном. Автомобиль в такой конфигурации с 2,2-литровым дизельным двигателем Smartstream (199 л.с.) будет предлагаться по максимальной рекомендованной розничной цене 3 769 000 ₽. Также у покупателей появится возможность заказать кроссовер Santa Fe, оснащенный 3,5-литровым 249-сильным двигателем, в комплектации Prestige, в том числе – в сочетании с пакетом инновационных систем безопасности Smart Sense и пакетом Smart Sense с 7-местным салоном. Цена Hyundai Santa Fe в версии Prestige с двигателем G3.5 составит 3 млн 189 тыс. рублей, доплата за пакет Smart Sense составит 110 тыс. рублей, а за семиместный салон в сочетании с пакетом Smart Sense – 160 тыс. рублей.

Седан Hyundai Sonata 2022 модельного года будет доступен с поддержкой телематических сервисов Bluelink только в комплектациях со штатным навигационным оборудованием – Style, Business и Prestige. Кроме того, после обновления в оснащение седана в комплектации Business войдут система обзора слепых зон (BVM) и блок управления передним пассажирским сиденьем. Дополнительно Hyundai Sonata в комплектации Business можно будет оснастить пакетом систем безопасности Smart Sense. Стоимость седана Sonata после обновления составит 1 млн 964 тыс. рублей за автомобиль в начальной комплектации Classic.

Седан Hyundai Elantra после смены модельного года будет предлагаться на российском рынке в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance и Prestige. Таким образом, в списке появится одна новая комплектация – Style. Кроме того, начиная с комплектации Elegance, седаны Elantra с заводской навигационной системой будут поддерживать телематические сервисы Bluelink. Цена Hyundai Elantra 2022 модельного года составит 1 млн 609 тыс. рублей за автомобиль в базовой версии Classic доступной с двигателем 1,6 и 6-ступенчатой АКП.

Ряд изменений претерпит и оснащение флагманского кроссовера Hyundai Palisade. В частности, автомобиль 2022 модельного года во всех комплектациях будет предлагаться с цветной приборной панелью с экраном 7 дюймов. Кроме того, «Хендэ Мотор СНГ» значительно расширит предложение 7-местных версий кроссовера ввиду повышенного спроса со стороны клиентов. Наконец, начиная с версии Prestige, кроссовер Hyundai Palisade 2022 модельного года будет поддерживать телематические сервисы Bluelink. Стоимость Hyundai Palisade 2022 модельного года составит 3 млн 869 тыс. рублей за автомобиль в начальной версии Lifestyle, оснащенный 2,2-литровым 200-сильным дизельным мотором, 8-ступенчатой АКП и системой полного привода HTRAC.

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Фото: Hyundai