Бизнес-седан Toyota Camry сохранил лидерство по сохранности остаточной стоимости в сегменте D

Две модели Toyota имеют высокие показатели сохранности остаточной стоимости среди автомобилей с типом кузова «седан». Такие данные были озвучены экспертами агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов 8-й ежегодной премии «Residual value – 2022».

Бизнес-седан Toyota Camry, который в очередной раз стал самым популярным автомобилем сегмента D, сохраняет здесь и наивысший индекс остаточной стоимости. Так, среди 3-летних автомобилей этого сегмента (ценовое позиционирование – массовые модели) индекс Toyota Camry по итогам 2021 года составил 108%. Иными словами, этот автомобиль, который был куплен новым в 2018 году, спустя три года можно было продать в среднем на 8% дороже первоначальной цены.

Достойный результат демонстрирует и среднеразмерный седан Toyota Corolla, занявший второе вместо в своем сегменте с индексом 107,8%.

Фото: Toyota