В России назвали автомобили, которые имеют лучшую остаточную стоимость

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» огласили итоги 8-й ежегодной премии «Residual value – 2022», в результате чего стали известны 3-летние модели с высокой остаточной стоимостью.

К примеру, в сегменте В наилучшую остаточную стоимость по итогам 2021 года имеет Kia Rio. Через 3 года после покупки показатель этой модели равен 106,7%. Также в тройку лидеров здесь вошли Renault Sandero и Citroen C3 Aircross, у которых индекс остаточной стоимости составил 104,7% и 104,4% соответственно.

Такие показатели свидетельствуют о том, что владельцы этих автомобилей сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, это связано с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался на протяжении последнего года.

Подробная информация об итогах премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости) содержится здесь.

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