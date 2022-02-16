К 2030 году в России планируют выпустить 217 тысяч электромобилей

По итогам 2021 года доля электромобилей во всем мире достигла 8,6%, тогда как в 2020 году этот показатель составлял всего 4,1%. Об этом рассказал Григорий Микрюков, руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации на ежегодном форуме «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка».

Так, в странах Евросоюза доля легковых электромобилей в прошлом году составила 28,7% (против 17% в 2020 году). На втором месте – Китай. Там доля электрокаров оказалась равной 12,9%. Третью позицию занимает США с результатом в 4,5%.

В России объемы рынка электротранспорта значительно ниже, однако мы также можем наблюдать тенденцию развития этого вида транспорта. Рынок новых электрокаров в 2021 году вырос втрое. За прошедший год было куплено 2,2 тыс. новых электромобилей. При этом электрокаров с пробегом в нашей стране было приобретено более 9 тыс. (+69%).

Однако, мы значительно отстаем от европейских стран, США и Китая. По словам Григория Микрюкова, есть ряд факторов, которые мешают развитию электротранспорта в России:

1. Высокая стоимость при низком уровне доходов населения.

2. Значительное ценовое преимущество классических видов топлива в России по сравнению со странами Евросоюза.

3. Большие расстояния внутри страны и суровые климатические условия.

4. Отсутствие в линейке отечественных электромобилей, которые смогли бы заменить классический седан или хэтчбек.

5. Слаборазвитая инфраструктура.

6. Возможная отмена беспошлинного режима импорта электромобилей в 2022 году.