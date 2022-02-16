К 2030 году в России планируют выпустить 217 тысяч электромобилей

По итогам 2021 года доля электромобилей во всем мире достигла 8,6%, тогда как в 2020 году этот показатель составлял всего 4,1%. Об этом рассказал Григорий Микрюков, руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации на ежегодном форуме «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка».
Так, в странах Евросоюза доля легковых электромобилей в прошлом году составила 28,7% (против 17% в 2020 году). На втором месте – Китай. Там доля электрокаров оказалась равной 12,9%. Третью позицию занимает США с результатом в 4,5%.
В России объемы рынка электротранспорта значительно ниже, однако мы также можем наблюдать тенденцию развития этого вида транспорта. Рынок новых электрокаров в 2021 году вырос втрое. За прошедший год было куплено 2,2 тыс. новых электромобилей. При этом электрокаров с пробегом в нашей стране было приобретено более 9 тыс. (+69%).
Однако, мы значительно отстаем от европейских стран, США и Китая. По словам Григория Микрюкова, есть ряд факторов, которые мешают развитию электротранспорта в России:
1. Высокая стоимость при низком уровне доходов населения.
2. Значительное ценовое преимущество классических видов топлива в России по сравнению со странами Евросоюза.
3. Большие расстояния внутри страны и суровые климатические условия.
4. Отсутствие в линейке отечественных электромобилей, которые смогли бы заменить классический седан или хэтчбек.
5. Слаборазвитая инфраструктура.
6. Возможная отмена беспошлинного режима импорта электромобилей в 2022 году.
На сегодняшний день развитие экологически чистых видов транспорта – это новый вектор государственной политики. При этом речь идет не только о развитии электротранспорта, но также об увеличении транспортных средств на метане и водородных электроносителях.
Ожидается, что к 2030 году в России будет выпущено 217 тысяч электромобилей, а к 2035 году увеличится потребление метана на транспорте до 10 – 13 млрд кубометров.
XII ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» продолжает свою работу. Впереди еще много интересных тем, и вы можете к нам присоединится. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале Автостат ТВ.