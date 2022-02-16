Эксперты считают, что 2022 год окажется для авторынка менее успешным, чем 2021-й

Сегодня в Москве проходит форум «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» – одно из самых важных мероприятий в мире автобизнеса. Открыл форум директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, который тезисно озвучил ключевые цифры и факты по прошедшему 2021 году. А они таковы:

- Глобальный рынок, несмотря на недопоставки автомобилей, вырос. Практически все рынки, входящие в мировой ТОП-15 по объемам продаж, по итогам года оказались в плюсе, в том числе и Россия. Интересно было бы узнать, с какими цифрами завершился бы год, если бы дефицит микрочипов не тормозил производство и не сказывался на поставках?

- Что касается конкретно России, то рост рынка продемонстрирован практически во всех сегментах (легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили, автобусы).

- На рынке автомобилей с пробегом также наблюдаем рост. Объем вторичного рынка легковых автомобилей приблизился к 6 млн (+8% по сравнению с 2021 годом). Соотношение новых автомобилей к подержанным в 2021 году составило 1:3,9.

- Премиальный сегмент в прошедшем году чувствовал себя лучше, чем массовый – возможно, из-за недопоставок.

- Очень хорошо чувствовали себя в 2021 году китайские бренды – особенно первая тройка лидеров. Доля китайских автомобилей составила 7%, на следующий год, по мнению экспертов, она может вырасти и до 10%.

- Что касается деления по классам, в 2021 году более 50% рынка новых автомобилей занял сегмент SUV, внутри которого лидируют среднеразмерные кроссоверы. Эксперты полагают, что в ближайшие годы этот тренд сохранится и SUV может постепенно дорасти до 60%. Сегодня есть бренды, которые на российском рынке оставили в своей линейке только кроссоверы и внедорожники.

- Наконец прервался тренд последних лет, когда дилерские сети сокращались. В 2021 году это снижение сократилось. В основном за счет роста сетей китайских брендов и тех, которые заходят на наш рынок.

- Емкость российского автомобильного рынка в рублевом эквиваленте достигла рекорда, она превысила 3 трлн рублей. В долларовом эквиваленте ситуация немного иная – в истории нашего рынка были и более высокие достижения. Сейчас ситуация стала рекордной в основном за счет резкого роста цен.

Привычные корреляции ситуации на автомобильном рынке с ситуацией на рынке нефти уже не срабатывают. Эксперты считают, что в последние год – два больший вес для рынка приобрели пандемия и связанное с нею логистическое нарушение производственных цепочек, а также геополитические факторы. Основываясь на математической модели прогнозирования, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» считают, что при сохранении действующих факторов, 2022 год будет для участников авторынка менее успешным: в базовом прогнозе ожидается «минус» 5% по отношению в 2021 году. При благоприятном стечении обстоятельств (оптимистический прогноз) возможна положительная динамика (+3%), а при неблагоприятном (пессимистический прогноз) рынок может упасть на все 13%.

Форум автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» продолжает свою работу. Прямая видеотрансляция доступна на канале Автостат ТВ.