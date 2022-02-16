Европейский авторынок в 2022 году вернется к росту

Продажи автомобилей в Европе по итогам 2022 года вырастут на 7,9% по сравнению с прошлым годом и достигнут 10,5 млн штук, прогнозирует Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). Как отмечается, возвращение рынка к росту произойдет на фоне постепенной стабилизации поставок микрочипов, однако этого восстановления будет недостаточно, чтобы достичь допандемийного уровня. По оценкам ACEA, продажи автомобилей в 2022 году, скорее всего, будут на 20% ниже показателей 2019 года, пишет газета «Коммерсант».

В ассоциации также отмечают высокую динамику продаж электромобилей в Европе – с 2017 по 2021 год они выросли в 10 раз. Однако за тот же период количество зарядных станций в ЕС увеличилось всего в 2,5 раза. «Если мы срочно не начнем решать складывающуюся ситуацию с зарядными станциями в ЕС, то очень скоро столкнемся с проблемами», – подчеркнул президент ACEA и гендиректор BMW Group Оливер Ципсе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2021 года снизились на 1,5% и составили 11 млн 774 тыс. 885 машин. Как отмечают в АСЕА, отрицательный результат зафиксирован, несмотря на низкую базу 2020-го, и обусловлен перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства, особенно во второй половине минувшего года.

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