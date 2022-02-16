Renault в январе 2022 года снизила продажи в России на 7%

Российские дилеры Renault в ноябре реализовали 7938 автомобилей – на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,7% против 9,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 3021 потребитель (+5%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи составили 1592 единицы (-8%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero – 1127 реализованных автомобилей (-42%). Кроссовер Renault Kaptur по итогам января нашел 1102 покупателей, что на 5% ниже показателя годичной давности. Замывает пятерку лидеров купе-кроссовер Renault Arkana с показателем 1062 проданных машины (+37%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2022-го у российских дилеров появится битопливный седан Renault Logan CNG. Кроме того, по неофициальным данным, в середине 2022 года в России ожидается премьера нового поколения моделей Renault Logan и Sandero.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Renault