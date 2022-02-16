АВТОВАЗ временно остановил отгрузки LADA Largus

АВТОВАЗ приостановил поставки LADA Largus дилерам, о чем свидетельствует фотография длинной очереди из автомобилей этой модели на территории предприятия, которую опубликовал паблик «Рабочие АВТОВАЗа». При этом, по данным паблика Avtograd News, машины не могут отправить в автосалоны из-за отсутствия приборных панелей. Официально эту информацию на АВТОВАЗе не комментируют, отметив, что сборочная линия B0, на которой, в частности, выпускается LADA Largus, работает по ранее утвержденному плану. Согласно данным АЕБ, в январе 2022-го АВТОВАЗ реализовал 2237 пассажирских универсалов LADA Largus (-6%) и 631 фургон Largus (-31%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ отказался от обновления LADA Largus и XRAY. Напомним, универсал и фургон LADA Largus были модернизированы год назад, у них появился новый дизайн передней части и другой интерьер (унифицированный с Renault Duster первого поколения), но на более серьезные доработки рассчитывать не придется. По информации издания «Авторевю», автоматическая трансмиссия у LADA Largus так и не появится: расчеты АВТОВАЗа показывают, что спрос на такие машины будет очень низким и затраты на разработку и освоение производства не оправдаются. Впоследствии и LADA Largus, и XRAY будут заменены новыми моделями на модульной платформе CMF-B.

Впрочем, мелкие улучшения у этих моделей все-таки не отменяются, так что новые опции или комплектации вполне могут появиться. В частности, к концу 2022 года АВТОВАЗ рассмотрит запуск нового Largus CNG. Решение по выводу новой модели будет принято, в том числе в зависимости от планов по долгосрочному продлению государственных субсидий на автомобили CNG, предлагающие «зеленые» технологии.

По данным агентства «АВТОСТАТ», универсал LADA Largus является одним из самых выгодных автомобилей во владении. Узнать, во сколько обходится его содержание, а также других моделей, можно при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: паблик «Рабочие АВТОВАЗа»