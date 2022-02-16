В Москве стартует форум автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка»

Сегодня в Москве (в 10 часов по местному времени) начнет работу один из самых важных форумов автомобильного бизнеса – «ForAuto-2022. Итоги и прогнозы авторынка», который традиционно проводит агентство «АВТОСТАТ». Напомним, что данное мероприятие представляет собой встречу авторитетных экспертов не только автомобильного мира, но и представителей банков, страховых и лизинговых компаний, IT-сектора и других направлений.

По мере того, как меняется окружающий мир и ситуация на рынке, меняется и тематика наших встреч, но одно остается неизменным – форум, который в этом году проходит уже в 12-ый раз, всегда стартует с обзора актуальной ситуации на рынке. С анализом современного состояния рынка и прогнозами на текущий год выступит генеральный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

В 2022 год агентство вошло с новым партнером, которое открывает экспертам широкие возможности для еще более глубокого исследования рынка. Система электронных паспортов, введенная в России, делает наш авторынок более прозрачным и позволяет учитывать много новых нюансов, связанных с покупкой/продажей транспортных средств. Как этим можно будет пользоваться, узнаем в ходе форума от Бориса Ионова (АО «Электронный паспорт») и Сергея Удалова («АВТОСТАТ»).

О том, насколько заинтересовано российское государство в развитии альтернативного топлива для автомобилей и будут ли в нашей стране создаваться условия для массового развития электрокаров, как в Европе – расскажет Григорий Микрюков (аналитический центр при Правительстве РФ), а руководители брендов и крупных дилерских холдингов развернут большую панельную дискуссию по наиболее острым вопросам дальнейшего развития рынка.

Отдельные блоки программы форума посвящены коммерческому транспорту и автомобилям с пробегом, обсудим также главные тренды в финансовом сегменте автомобильного рынка.

Особое внимание в рамках сегодняшнего мероприятия будет уделено оглашению итогов премии «Residual value – 2022», в ходе которого эксперты агентства «АВТОСТАТ» назовут автомобили, которые лучше других сохраняют остаточную стоимость.

У вас еще есть возможность просмотреть программу форума и присоединиться к его участникам в формате онлайн. Зарегистрироваться можно здесь.