В России начались продажи обновленных Haval F7 и F7x

Российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года стоимостью от 1 млн 899 тыс. рублей и 1 млн 969 тыс. рублей соответственно.

Внешне обновленное семейство F-серии от Haval отличается новой решеткой радиатора в черном цвете, более рельефной формой переднего и заднего бампера, а также новым дизайном противотуманных фар. Черный цвет заднего воздушного диффузора завершает динамичный образ автомобилей. На кроссоверы могут устанавливаться 19” литые колесные диски, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Для обеих моделей расширилась палитра цветов кузова. К белому цвету «неметаллик» и четырем вариантам окраски «металлик» – «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый), «Аквамарин» (синий) – добавился новый эффектный «Магматический красный», также с эффектом «металлик».

Для Haval F7 и F7x нового модельного года стали доступны совершенно новые варианты отделки салона на выбор: комбинированная отделка с тканью и эко-кожей или полностью из эко-кожи с перфорацией. Помимо классического черного исполнения представлено новое сочетание синей отделки со вставками благородного бежевого цвета. Для купе-кроссовера Haval F7x разработан оригинальный интерьер: черный с эффектными красными акцентами. Стоит также отметить, что система автоматического климат-контроля с обновлением семейства кроссоверов стала двухзонной, а водительское сиденье теперь может быть оборудовано функцией вентиляции.

Обновленные кроссоверы Haval F7 и F7x оснащаются новой информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем диагональю 12,3”, на который выводится изображение с камер кругового обзора с высоким разрешением. Завершает цифровой кластер F-серии от Haval новая цифровая приборная панель с такой же диагональю, на которую выводится полезная для водителя информация с возможностью выбора тематического оформления.

Что касается технологий помощи водителю, обновленные Haval F7 и F7x оснащаются интеллектуальной системой автоматической парковки, а также представлена система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. Как и прежде, автомобили могут быть оборудованы системой управления полным приводом 4WD, которая предусматривает выбор из шести различных режимов работы в соответствии с условиями движения – «Экологичный», «Спорт», «Нормальный», «Снег», «Грязь», «Песок».

Добавим также, что ряд новшеств обусловлен адаптацией к российским условиям эксплуатации обновленных Haval F7 и F7x. Так, лобовое стекло может оснащаться электрообогревом всей поверхности, а объем емкости омывающей жидкости увеличен до 4,5 л.

Линейка двигателей Haval F7 и F7x остается неизменной и включает два четырехцилиндровых рядных бензиновых турбированных силовых агрегата с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с., 280 Нм) и 2,0 л (190 л.с., 340 Нм). Оба силовых агрегата работают в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.

Как отмечается, модели Haval F7 и F7x играют ключевую роль в российской линейке бренда, на долю этого семейства в России приходится почти 60% продаж. Так, кроссовер Haval F7 по итогам 2021 года остается бестселлером Haval на российском рынке с показателем 12386 проданных автомобилей (+83%). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чья реализация увеличилась в 2,3 раза и составила 10336 машин.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Haval