За январь в РФ было куплено 14 тысяч единиц новой коммерческой техники | АВТОСТАТ

За январь в РФ было куплено 14 тысяч единиц новой коммерческой техники

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За январь в РФ было куплено 14 тысяч единиц новой коммерческой техники

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы
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В январе 2022 года в нашей стране было в общей сложности куплено 14 тысяч единиц новой коммерческой техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации*, это на 4,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Свыше половины этого рынка приходится на сегмент LCV (7,5 тыс. шт.; доля – 53,4%). Грузовым автомобилям (5,6 тыс. шт.) принадлежит здесь 40,1%, а оставшиеся 6,5% заняли автобусы (0,9 тыс. шт.).

Среди них сильнее всего в январе выросли рыночные объемы у грузовиков – на 8,4%. Рынок LCV прибавил 2,5%, а вот автобусы «просели» на 4,7%.

Более подробная информация о состоянии российского рынка новой коммерческой техники в начале нынешнего года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: Peugeot

Источник: АВТОСТАТ

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