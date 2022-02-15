В России начались продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8

Российские дилеры Chery начали продажи обновленного семиместного кроссовера Tiggo 8, который предлагается в комплектации Prestige стоимостью 1 млн 999 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, у обновленного Chery Tiggo 8 изменен дизайн решетки радиатора, выполненный в виде пунктирных объемных линий, а форма светодиодных ходовых огней исполнена в виде четырех параллелограммов. В оснащение семиместного кроссовера добавлена панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка и электрорегулировка для пассажирского переднего сиденья в четырех направлениях. Модель доступна в шести однотонных цветовых вариантах: черный, белый, красный, синий, серый и серебристый.

В комплектацию Prestige входят легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, полностью светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home), кожаный салон с электрорегулировками передних сидений, полный «зимний» пакет, система кругового обзора 360° в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, шесть подушек безопасности, электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, электропривод складывания зеркал и электропривод задней двери с функцией бесконтактного открывания, панорамную крышу и до.

В кроссовере Tiggo 8 установлена система курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch, которая включает в себя функции безопасности и помощи водителю, такие как антиблокировочная система тормозов (ABS), помощник при экстренном торможении (HBA), система контроля крутящего момента (DTC), система снижения вероятности опрокидывания (RMF), электронный регулятор тормозных сил (EBD), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при старте в гору (HHC) и система помощи при спуске с горы (HDC).

Автомобиль оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1.5 литра (147 л.c.) и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Разгон кроссовера до 100 км/ч занимает 9,8 сек.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 8 впервые был представлен в России в 2020 году, а через год модель получила вертикальное развитие в исполнении Tiggo 8 Pro, тем самым став флагманскими партнерами в модельной линейке марки Chery.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года. Ближе к осени в продаже ожидается новый кроссовер Omoda 5, хотя на российский рынок он может выйти под другим названием. А в четвертом квартале 2022-го в нашей стране должен состояться дебют электрокроссовера Chery, однако какая именно это будет модель, пока не решено. Помимо вывода новых моделей, запланированы обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей Chery.

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Фото: Chery