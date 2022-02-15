Skoda начала производство электрического купе-кроссовера Enyaq Coupé iV

Компания Skoda начала серийное производство нового электрического купе-кроссовера Enyaq Coupé iV, мировая премьера которого состоялась в Праге в конце января 2022 года. Ежедневно завод в Млада-Болеславе, где также собирают Skoda Enyaq iV, Octavia и Octavia iV, будет производить 120 экземпляров новой модели, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В основе Enyaq Coupé iV, как и Enyaq iV, лежит модульная электрическая платформа MEB (modular electrification toolkit) концерна Volkswagen. Клиентам предлагается два варианта емкости тяговой батареи, четыре варианта мощности от 132 до 220 кВт (модификация RS), а также задний или полный привод на выбор. Запас хода достигает 545 км по циклу WLTP, также предусмотрена функция скоростной зарядки. Лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления cx составляет всего 0.234, что обеспечивает высокую производительность и динамичное вождение.

Внешний вид Skoda Enyaq Coupé iV отличают ниспадающая линия крыши, задняя часть с четко очерченной гранью кромки багажника и пороги, окрашенные в цвет кузова. В базовое оснащение модели входит самый большой по площади панорамный верх в модельном ряду Skoda: стеклянная секция охватывает практически всю поверхность крыши.

В соответствии со стратегией развития Skoda, к 2030 году на рынок выйдут еще три полностью электрические модели, которые будут компактнее и доступнее Enyaq iV. Цель – в зависимости от рыночной ситуации увеличить к 2030 году в Европе долю полностью электрических автомобилей в общем объеме продаж до 50 – 70%.

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Фото: Skoda