Кроссоверы JAC iEV7S появятся в электрокаршеринге во Владивостоке

Компании «Соллерс Груп» и «РусГидро» в июне 2022 года запустят во Владивостоке каршеринг электромобилей. Сервис будет сдавать в аренду электрические кроссоверы JAC iEV7S, сообщает агентство «ТАСС». Как отмечается, на данный момент это единственный бюджетный электромобиль, имеющий официальную омологацию в России и официальную сервисную поддержку дистрибьютора. К лету парк электрокаршеринга «РусГидроВайз» будет насчитывать 70 машин и в дальнейшем будет расширяться, в том числе за счет электромобилей других брендов по мере их появления на российском рынке.

Переднеприводный электрический кроссовер JAC iEV7S оснащен двигателем мощностью 115 л.с. с крутящим моментом 270 Нм, который разгоняет машину до «сотни» за 11 секунд и обеспечивает максимальную скорость 130 км/ч. Пробег без подзарядки до 300 км рассчитан на ежедневные поездки, восполнить энергию в быстром режиме можно за 1 час. Салон автомобиля имеет обивку из экокожи, в оснащение, в частности, входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ и круиз-контроль.

Пользователям сервиса предложат поминутный прокат с гибкими тарифами, которые пока находятся в процессе разработки, и возможностью аренды машин на выходные. Как заявляют в «Соллерс Груп», стоимость аренды будет сравнима с ценами на каршеринг в других городах России.

Напомним, в октябре 2021 года компании «Соллерс Груп» и «РусГидро» подписали соглашение о совместной реализации проекта каршеринга электромобилей во Владивостоке. «Соллерс Груп» в рамках партнерства сосредоточится на управлении автопарком через собственную цифровую платформу подписки Wize. Компания «РусГидро», которая оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций, будет выступать поставщиком услуг зарядки для электромобилей.

«Запуск нашего каршерингового проекта с «РусГидро» во Владивостоке позволит протестировать перспективную модель перехода на электромобильность на самом развитом с точки зрения потребления электротранспорта рынке Приморья, и начать получать данные для дальнейшего развития продуктов и сервисов в области электротранспорта», – заявил генеральный директор «Соллерс Груп» Вадим Швецов. По его словам, на основе опыта работы нового проекта во Владивостоке будут приняты решения по моделям дальнейшего масштабирования услуги аренды электромобилей на другие регионы России.

Фото: JAC