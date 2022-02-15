КАМАЗ в январе 2022 года увеличил производство на 85%

КАМАЗ, который в этом году отказался от традиционного корпоративного отпуска в январе из-за роста заказов, по итогам первого месяца 2022-го увеличил производство на 85%, выпустив 3406 грузовых автомобилей. При этом бизнес-план перевыполнен на 117 выпущенных машин, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

В 2022 году КАМАЗ намерен увеличить производство и продажи автомобилей примерно на 2,3% в годовом выражении, до 45 тысяч штук, в том числе 6 тыс. машин планируется поставить на экспорт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го КАМАЗ начал продажи нового среднетоннажного семейства грузовиков «Компас». Новый проект КАМАЗа стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, могут применяться в междугородних перевозках. Во втором полугодии 2022 года «КАМАЗ» планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель «Компас-5» полной массой 5,5 тонны.

Кроме того, в настоящее время на КАМАЗе завершаются эксплуатационные испытания автомобилей нового поколения K5 КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 – это самосвалы для тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, продажи которых должны начаться в 2022 году.

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Фото: КАМАЗ