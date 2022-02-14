В Узбекистане разработают стратегию развития электромобильной отрасли

Президент Узбекистана поручил в течение трех месяцев разработать стратегию развития электромобильной отрасли в республике. В нее планируется включить программу локализации комплектующих и материалов для электромобилей, а также разработать для них технические требования и современные стандарты, пишет портал «Газета.uz». Глава государства также поставил задачу до конца года завершить переговоры с зарубежными компаниями и начать проект со стратегическим партнером.

Напомним, в конце 2020 года правительство поделилось планами по переводу на производство только электромобилей. В марте 2021 года «Узавтосаноат» сообщал, что производство электромобилей в Узбекистане может быть налажено к 2025 году. Но уже в 2022 году компания Central Asia Motors может начать серийный выпуск электромобилей на территории Ферганского механического завода. Проект оценивается в 50 млн долларов, предприятие сможет производить 10 тыс. электрокаров в год.

В свою очередь, Минэнерго Узбекистана готовит программу расширения сети электрозаправок. По данным Spot, до этого инфраструктурой для электромобилей занимались только частные компании.

Напомним, в сентябре 2021 года президент Узбекистана подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, согласно которым приобретение и временный ввоз электромобилей освобождаются от автомобильных сборов. Импорт электромобилей также не облагается акцизами и таможенными пошлинами.

А осенью прошлого года в Узбекистане начата выдача отличительных государственных номерных знаков для электромобилей. Они выдаются для автомототранспортных средств, оснащенных электродвигателем мощностью от 4 кВт или развивающих скорость от 40 км/ч. Часть знака, где указывается код территории, окрашена в зеленый цвет. В будущем электромобили могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, учитывая их «полную экологическую безопасность». Кроме того, могут быть введены льготы и удобства при государственной регистрации и прохождении технического осмотра электромобилей.

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