В России вновь обновят систему техосмотра

Российские власти готовятся в очередной раз глобально реформировать систему техосмотра. На данный момент правительство уже разработало необходимую «дорожную карту», а сами изменения должны вступить в силу в 2022 – 2023 годах. В случае, если проект увидит окончательный «зеленый свет», процедура прохождения техосмотра станет легче для водителей, которых не коснулась его отмена. Например, Минтранс предложил убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра проверку потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Однако тарифы на услугу, которая сейчас обходится российским водителям примерно в 600 - 700 рублей, заметно увеличатся, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, в декабре прошлого года в России был принят закон об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. При этом они вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию. В то же время техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину 2021 года в России насчитывалось более 45 млн легковых автомобилей. При этом 60% легковых автомобилей в нашей стране – старше 10 лет, а их средний возраст составляет почти 14 лет.

Подробнее о последствиях отмены обязательного техосмотра – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».