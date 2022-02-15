Завод «Мазда Соллерс» в 2022 году планирует выпустить 30 тысяч автомобилей

Завод «Мазда Соллерс» в 2021 году выпустил порядка 28 тыс. автомобилей Mazda, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом (27 053 шт.). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что основным лимитирующим фактором для наращивания объемов производства стал глобальный дефицит полупроводников. В 2022 году на заводе во Владивостоке планируется произвести 30 тыс. автомобилей Mazda (+7% к прошлому году) при условии нормализации ситуации с полупроводниками.

Самой массовой моделью на конвейере «Мазда Соллерс» остается кроссовер Mazda СХ-5. Добавим также, что производство компактного кроссовера Mazda CX-30, запущенное на заводе «Мазда Соллерс» в конце 2020-го, в первом квартале прошлого года было приостановлено на неопределенный срок.

Бестселлером Mazda на российском рынке остается кроссовер CX-5, продажи которого в прошлом году составили 19,8 тыс. машин (-1%). Второе место занял бизнес-седан Mazda6 с показателем 4,6 тыс. реализованных автомобилей (-0,7%). В январе 2021-го российские дилеры Mazda начали продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30, и до конца года он нашел 2,6 тыс. покупателей. Премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9 разошелся в количестве 2,1 тыс. экземпляров, что на 59% больше по сравнению с 2020 годом.

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