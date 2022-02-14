В России начались продажи Lexus NX нового поколения

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на среднеразмерный кроссовер Lexus NX второго поколения, представленный в июне прошлого года. На сегодняшний день покупателям предлагаются версии Lexus NX 250 с 2,5-литровым двигателем мощностью 199 л.с. и Lexus NX 350 с 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 279 л.с., которые оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость модели составляет от 4 млн 106 тыс. рублей до 5 млн 895 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Новый Lexus NX разработан на платформе Global Architecture K (GA-K), для которой характерны низкий центр тяжести (-20 мм), увеличенные колеи передних и задних колес и более эффективное распределение массы между передней и задней осями. По сравнению с NX первого поколения общая длина новой модели увеличилась на 20 мм, колесная база – на 30 мм, ширина – на 20 мм и высота – на 5 мм.

Новый NX сохранил фирменную веретенообразную решетку Lexus, которая получила вертикальное расположение и более тонкую раму. Отличительной особенностью автомобиля стали более широкие передние и задние шасси на базе платформы Global Architecture K (GA-K), длинный гладкий капот, короткие свесы и расширяющиеся колесные арки, вмещающие более крупные колеса – до 20 дюймов в диаметре. Также стоит отметить новые L-образные комбинированные фонари с фирменной подсветкой Lexus по всей ширине автомобиля.

Что касается интерьера, одним из нововведений стали сенсорные переключатели на рулевом колесе, которые можно настроить для управления наиболее востребованными функциями. К источникам информации относятся экран мультимедиа, бортовой компьютер, комбинированный прибор с одним циферблатом, централизованные датчики и проекционный дисплей. Новая мультимедийная система получила сенсорный 14-дюймовый дисплей с высоким разрешением и беспроводное подключение телефонов через интерфейс Apple CarPlay и Android Auto. Салон нового Lexus NX оснащен подсветкой с атмосферным освещением с поддержкой до 64 цветов и инновационной системой электронного открывания дверей Lexus с электронным замком E-Latch. Стоит также отметить, что новый Lexus NX стал первой моделью бренда, получившей комплект систем безопасности Lexus Safety System+ последнего поколения.

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Фото: Lexus