Hyundai Solaris получил лимитированную серию Sportline

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила седан Solaris в лимитированном исполнении Sportline. Новинка предлагается в двух комплектациях – Comfort и Elegance – по цене от 1 млн 211 тыс. рублей и 1 млн 356 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешне отличить Hyundai Solaris в специальной версии Sportline можно по дополнительному заднему спойлеру, нижнему боковому молдингу, специальным шильдикам и окрашенным в черный цвет боковым зеркалам заднего вида. Седан в лимитированной версии Sportline предлагается только в белом, черном, серебристом, синем, красном и оранжевом цветах.

В оснащение Hyundai Solaris Sportline в интерьере входят кожаные вставки в дверях, а также комбинированная отделка сидений с использованием кожи и ткани. Hyundai Solaris в специальной версии Sportline оснащается 1,6-литровым двигателем Gamma мощностью 123 л.с.

По итогам января 2022 года седан Hyundai Solaris стал бестселлером марки в России – реализация этой модели увеличилась на 41% и составила 4898 автомобилей. Напомним, в начале 2020 года автомобиль подвергся рестайлингу. В результате дизайн кузова этой модели приобрел более спортивные черты из-за изменившегося вида переднего бампера и хищно прищуренных фар, соединенных с новой, более крупной решеткой радиатора, получившей актуальную ячеистую структуру. Обновленный Hyundai Solaris оснащен системой дистанционного запуска двигателя и электроприводом складыванием зеркал. Сохранены функции подогрева задних сидений и лобового стекла. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto и оборудованная встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису». Для задних пассажиров предусмотрен дополнительный USB-разъем, в кресле водителя теперь можно с помощью электропривода отрегулировать поясничную поддержку.

В настоящее время стоимость Hyundai Solaris на российском рынке составляет от 1 млн 005 тыс. рублей до 1 млн 301 тыс. рублей. Линейка силовых агрегатов модели включает два мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году компания Hyundai представит на российском рынке пять новинок. Так, уже в ближайшее время у российских дилеров появится новый минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1. Также в первом квартале кроссоверы Hyundai Creta и Tucson получат спортивную версию N-Line. Ориентировочно в середине 2022-го на российский рынок выйдет электрический кроссовер Ioniq 5. А к концу года до нашей страны доберется рестайлинговый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade.

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Фото: Hyundai