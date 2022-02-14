GAC в 2021 году увеличил продажи в России почти в 3 раза

Российские дилеры GAC в 2021 году реализовали 938 автомобилей – в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «ГАК Мотор Рус», бестселлером марки остается флагманский кроссовер GS8, который выбрали 682 покупателя (рост в 2,9 раза). Спрос на среднеразмерный кроссовер GS5 вырос в 2 раза до 122 автомобилей. Продажи премиального минивэна GAC GN8 составили 123 единицы против 25 машин в 2020 году.

Как отмечается, развитие бренда на российском рынке является одной из приоритетных задач компании GAC Motor. Стратегия присутствия на рынке предполагает открытие новых дилерских центров, внедрение современных стандартов обслуживания, а также увеличение доли продаж.

Полный список дилеров GAC (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: GAC