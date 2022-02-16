Индия ужесточает требования к новым автомобилям

Индийские власти ужесточают правила безопасности для новых автомобилей. Все модели, имеющие не более восьми посадочных мест и реализуемые частным лицам на внутреннем рынке страны, должны быть оснащены как минимум шестью подушками безопасности. Это правило вступит в силу осенью 2022 года, пишет портал Motor.ru. Пока же обязательны два эйрбега: с 1 июля 2019 года в список оснащения включили фронтальную подушку для водителя, а с 1 января 2022 года – фронтальную для пассажира первого ряда.

Таким образом, Индия станет первой страной, которая будет требовать наличие шести эйрбегов, и автомобильные компании недовольны таким нововведением. Автопроизводители предупреждают, что увеличение количества обязательных к установке подушек безопасности приведет к неизбежному удорожанию новых машин: цены могут вырасти на 10-50 тыс. рупий (10-51 тыс. рублей).

Однако подорожание – лишь одна из проблем. Дело в том, что в набор из шести подушек включены, в том числе боковые шторки безопасности, которые зачастую вообще не предусмотрены конструкцией бюджетных автомобилей, и их установка потребует от компаний внушительных инвестиций. Нарекания со стороны представителей марок вызывает и тот факт, что местные власти не предоставили статистику, доказывающую влияние наличия боковых эйрбегов на дорожную безопасность в Индии.

В большинстве современных моделей массового сегмента устанавливается от двух до семи подушек безопасности в зависимости от комплектации. В некоторых странах их количество регламентировано: например, в США автомобиль должен быть оснащен по меньшей мере двумя фронтальными эйрбегами. В странах Европы таких ограничений нет.

В России даже бюджетные модели по умолчанию оснащаются как минимум одной подушкой безопасности для водителя – например, для автомобилей LADA это уже давно стало частью стандартного оборудования. И хотя прямого указания об установке одной подушки нет, она необходима для работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая, в свою очередь, обязательная для всех новых автомобилей, которые производятся и продаются на территории страны.

Фото: artzakaz.pro