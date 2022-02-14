Какова доля онлайн-продаж у автодилеров?

Накануне форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило опрос среди официальных дилеров-участников форума по их планам на текущий год. Были там и вопросы, связанные с онлайн-продажами автомобилей. Ранее мы уже сообщали об итогах опроса дилеров по внедрению новых IT-технологий (с ними можно ознакомиться тут) и по планам продаж электромобилей и китайских машин (узнать о них можно здесь). На этот раз представляем соответствующие результаты по онлайн-продажам.

Анализ ответов опрошенных показал, что лишь 19% в 2022 году не планируют развивать онлайн-продажи в своих дилерских центрах, еще 2,2% затруднились с ответами. Однако остальные (78,8%) держат в планах развитие данного направления в текущем году, хотя и в разной степени.