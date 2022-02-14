Какова доля онлайн-продаж у автодилеров?

Накануне форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило опрос среди официальных дилеров-участников форума по их планам на текущий год. Были там и вопросы, связанные с онлайн-продажами автомобилей. Ранее мы уже сообщали об итогах опроса дилеров по внедрению новых IT-технологий (с ними можно ознакомиться тут) и по планам продаж электромобилей и китайских машин (узнать о них можно здесь). На этот раз представляем соответствующие результаты по онлайн-продажам.
Анализ ответов опрошенных показал, что лишь 19% в 2022 году не планируют развивать онлайн-продажи в своих дилерских центрах, еще 2,2% затруднились с ответами. Однако остальные (78,8%) держат в планах развитие данного направления в текущем году, хотя и в разной степени.
Почти каждый третий (33% опрошенных) уверен, что онлайн-продажи в 2022 году смогут занять в их бизнесе до 5% от общего количества сделок, связанных с продажей машин, а почти каждый четвертый (27,4%) считает, что онлайн сумеет отвоевать у офф-лайна и более серьезные позиции – от 5% до 10%. Каждый девятый (11,1%) прогнозируют еще более высокий результат – от 10% до 20%. Оставшиеся 7,3% указали иные варианты развития событий.
Отметим, что на форуме будет рассматриваться много других аспектов, сопровождающих продажи автомобилей в нашей стране. Участники форума получат полную версию консолидированных результатов проведенного опроса.
Напомним, что до старта форума «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» остался всего 1 день. Мероприятие состоится 16 февраля в Москве и будет проходить в двух форматах – очном и онлайн. Возможно как платное, так и бесплатное участие. Посмотреть программу и выбрать свой формат участия можно по ссылке.
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Фото: General Motors; АВТОСТАТ