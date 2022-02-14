Tesla официально вышла на турецкий рынок

Производитель электромобилей Tesla официально вышел на еще один рынок – турецкий. В стране открылось официальное подразделение компании, уставный капитал которого составил 50 млн местных лир, что соответствует 3,72 млн долларов. В ближайших планах «Теслы» – открыть дилерские центры для продажи доступных на сегодняшний день моделей (Model 3, Y, S и X) и развернуть сеть зарядных станций Supercharger, которая впоследствии охватит соседнюю Болгарию, а также Сербию и Румынию, пишет портал Motor.ru.

Выход Tesla на турецкий рынок планировался несколько лет: еще в 2017 году глава компании Илон Маск переговорил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив возможности будущего запуска Tesla и SpaceX в стране. Спустя пять лет в Турции открылся офис Tesla, главой которого назначен Эмир Тунчюрек – сооснователь местной фирмы E-Garaj, которая занималась ввозом электрокаров, не продающихся официально.

Спрос на электрокары в Турции быстро растет: за прошлый год в стране продали порядка 4 тыс. экземпляров, а в 2020-м – всего 1600 штук. Однако результат сложно назвать значительным для рынка, общий объем которого в 2021 году составил 737 тыс. 350 проданных автомобилей. Всего же в стране зарегистрировано 7 – 8 тыс. «зеленых» машин. Для сравнения, по данным агентства «АВТОСТАТ» на середину 2021-го, в России числилось 12290 электромобилей.

При этом в нашу страну Tesla не торопится, хотя еще в мае прошлого года Илон Маск анонсировал появление компании на российском рынке, даже допустив возможность локализации. Однако до сих пор «Теслы» продает неофициальный Moscow Tesla Club, а с октября прошлого года – сервис «СберАвто». В январе этого года на прямой вопрос от россиян о сроках появления Tesla топ-менеджер уклончиво заявил в Twitter, что компания работает над доступностью сервиса для владельцев электрокаров по всему миру. На сегодняшний день представительства «Теслы» уже открыты в 39 странах мира.

Какие электрокары могут появиться в России – смотрите здесь.

Фото: Tesla