Chevrolet Corvette отметит 70-летний юбилей спецверсией

Компания Chevrolet анонсировала юбилейную спецверсию спорткара Corvette восьмого поколения, которая приурочена к 70-летнему юбилею модели и будет доступна для автомобилей 2023 модельного года. Пакет 70th Anniversary Edition предложен как для базовой модели Corvette Stingray, так и для «заряженной» модификации Corvette Z06.

Как пишет издание «Авторевю», юбилейные машины будут иметь особые логотипы, черные колеса с красными ободками, красные тормозные суппорты, двухцветную отделку салона с красной прострочкой и красные ремни безопасности. На выбор – два особых цвета кузова: белый White Pearl Metallic (все «Корветы» 1953 года были белыми) и черный Carbon Flash Metallic, а за доплату можно заказать продольные полоски на кузове. В комплектацию юбилейных автомобилей также войдет специальный набор багажных чемоданов. Наконец, купе Corvette Stingray с юбилейным пакетом обретет красную крышку двигателя.

Напомним, первый Corvette дебютировал на выставке Motorama в январе 1953 года, так что юбилейным для модели считается 2023 год. Однако в продаже Chevrolet Corvette Z06 70th Anniversary Edition поступит уже этим летом, когда для «Корвета» начнется 2023 модельный год. А еще все машины этого года, даже без пакета 70th Anniversary Edition, будут иметь специальные значки в салоне, напоминающие о 70-летии главного американского спорткара.

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Фото: Chevrolet