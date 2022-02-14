Citroen в 2021 году увеличил продажи в России в 1,5 раза

Российские дилеры Citroen в 2021 году реализовали 4897 автомобилей, что на 50% выше показателя годичной давности. В коммерческом сегменте Citroen вошел в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей среди иностранных брендов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Наибольшим спросом в прошлом году пользовались микроавтобусы Citroen Spacetourer, чей результат продаж составил 1459 машин (+38%). Реализация фургонов Jumpy выросла на 30% до 931 штуки, модели Jumper – на 27% до 732 единиц.

Напомним, в 2021 году Citroen вывел на российский рынок новый компактвэн Berlingo Multispace и фургон Berlingо российской сборки, представил малый фургон Jumpy с АКП, а также кроссовер С3 Aircross. Компания увеличил дилерскую сеть, открыв шесть новых дилеров в пяти городах России, а также запустила платформу онлайн продаж автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2022 года у российских дилеров появится рестайлинговый кроссовер Citroen C5 Aircross, а к концу года до нашей страны доберется кросс-хэтчбек C4 нового поколения. Также известно, что автоконцерн Stellantis готовит бюджетную модель для российского рынка, выпуск которой планируется наладить на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. По неофициальным данным, новинка будет продаваться под марками Citroen и Opel, а старт производства намечен на 2024 год.

Полный список дилеров Citroen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Citroen