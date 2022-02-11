Geely готовит рестайлинг кроссовера Coolray

Компактный кроссовер Geely Coolray в очередной раз обновится, однако теперь изменения окажутся куда более масштабными, чем прежде. Первые изображения новинки появились в свежем каталоге Министерства промышленности и информационных технологий КНР, однако ее сроки появления на рынке пока не известны.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Geely Coolray всегда получал нововведения позже «старшего» кроссовера Atlas. Когда тот примерил на себя новый дизайн Starburst, Coolray ограничился лишь небольшими корректировками бампера и решетки радиатора. Теперь же компания всерьёз взялась за машину и почти полностью изменила её экстерьер. Старым остался только кузов, а светотехника, бамперы и решетка радиатора абсолютно новые.

Отдельно стоит сказать о персонализации машины. Помимо семи различных вариантов колесных дисков, покупатели могут выбрать цвет декоративных элементов на решетке радиатора, губе переднего бампера, на заднем бампере и на борту кузова. Кроме того, производитель также предлагает возможность установить люк в крыше или небольшой спойлер на двери багажника.

Силовая установка будет состоять из 1,5-литрового 4-цилиндрового турбомотора BHE15-EFZ, мощностью в 181 л.с. Максимальная скорость – 200 км/ч. Снаряжённая масса – 1350 кг. Габариты автомобиля прежние: 4380x1800x1609 мм, колесная база – 2600 мм.

Стоит отметить, что компактный кроссовер Coolray является самой продаваемой моделью Geely на российском рынке – в январе на нем остановили свой выбор 783 покупателей (рост в 7,4 раза). В нашей стране этот автомобиль представлен с весны 2020 года и доступен с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным трехцилиндровым мотором, работающим вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены на Geely Coolray стартуют с отметки 1 млн 486 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2022-го у российских дилеров появилась переднеприводная модификация кроссовера Geely Atlas Pro в оснащении с 1,5-литровым турбированным двигателем и классическим гидромеханическим «автоматом». Кроме того, во второй половине 2022 года компания Geely планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Какие модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: MIIT КНР