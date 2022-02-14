Российский рынок новых автобусов в январе упал на 5%

Объем рынка новых автобусов в России по итогам января 2022 года составил 907 единиц, показав снижение на 4,7% (по отношению к январю 2021 года). Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».
Лидером автобусного рынка в нашей стране традиционно является отечественный производитель PAZ. В начале года на его долю пришлось свыше половины (56,3%) всего рынка, что эквивалентно 511 купленным экземплярам (-14,4%). Второе место в марочном рейтинге занял еще один российский бренд - NEFAZ (122 шт.; +28,4%). Результаты остальных марок составили заметно меньше 100 штук - с ними можно ознакомиться в таблице ниже.
Первые две строчки модельного рейтинга занимает продукция Павловского автозавода. Так, автобус PAZ 3205 по итогам января нынешнего года разошелся тиражом в 308 единиц, а результат PAZ 3204 составил 127 штук. Немного отстает от второй места NEFAZ 5299 (122 шт.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что кроме модели MAZ 206, представляющей Белоруссию, остальные участники январского ТОП-10 относятся к российским маркам.
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Фото: КАМАЗ