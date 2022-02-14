Российский рынок новых автобусов в январе упал на 5%

Объем рынка новых автобусов в России по итогам января 2022 года составил 907 единиц, показав снижение на 4,7% (по отношению к январю 2021 года). Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Лидером автобусного рынка в нашей стране традиционно является отечественный производитель PAZ. В начале года на его долю пришлось свыше половины (56,3%) всего рынка, что эквивалентно 511 купленным экземплярам (-14,4%). Второе место в марочном рейтинге занял еще один российский бренд - NEFAZ (122 шт.; +28,4%). Результаты остальных марок составили заметно меньше 100 штук - с ними можно ознакомиться в таблице ниже.