Лидером британского авторынка в январе 2022 года впервые стала Kia

Британский авторынок в январе увеличился на 27,5% и составил 115087 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года – в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в январе 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин. Показательно, что по сравнению с «доковидным» январем 2020-го нынешний результат оказался на 22,9% хуже. Как прогнозируют в SMMT, постепенное восстановление рынка начнется в наступившем году, когда будет реализовано порядка 1,9 млн новых автомобилей (+15% к 2021-му), при этом локомотивами спроса станут набирающие популярность гибридные и электрические модели.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в прошлом месяце впервые стала Kia, реализовавшая 10504 автомобиля (+67,5%). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 8567 машин (+30,1%). Третий результат показал Volkswagen – 8514 проданных автомобилей (+12,5%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (8380 шт., +19,7%) и Toyota (8030 шт., +77,9%).

А вот узнать о ситуации на российском рынке и дальнейших тенденциях его развития, можно будет в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 февраля. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: Kia