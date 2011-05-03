GM вернул лидерство на американском рынке

Продажи легковых автомобилей и внедорожников на рынке США растут восьмой месяц подряд – по итогам апреля на 18% до 1 млн. 157 тыс. 928 штук. Как отмечает Automotive News, очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов апреля, третий месяц подряд превышает 13-миллионную отметку и составил 13,2 млн. автомобилей. По итогам первых четырех месяцев 2011 года американский авторынок вырос на 20% до 4 млн. 218 тысяч машин. Как отмечают эксперты, все большим спросом у американцев пользуются компактные модели легковых автомобилей и кроссоверов, что обусловлено, в первую очередь, ростом цен на бензин.

Лидером американского рынка в апреле вновь стал General Motors, увеличивший реализацию на 27% до 232538 единиц. Как отмечают в GM, на 50% выросли продажи легковых моделей, таких как Chevrolet Cruze, реализация пикапов увеличилась на 2%, а вот спрос на большие внедорожники упал. Автоконцерн Ford в прошлом месяце продал 189284 автомобиля – на 13% больше, чем годом ранее. При этом реализация марки Ford выросла на 24% за счет пикапов F-Series и кроссоверов Explorer, а вот продажи Lincoln снизились на 1% из-за падения сегмента кроссоверов и внедорожников. Chrysler увеличил реализацию на 23% до 117225 машин, занимая пятое место среди марок.

Среди импортных брендов лидером остается Toyota с показателем 159540 проданных автомобилей (+1%) – это третий результат среди марок. Таким образом, японская марка начала испытывать дефицит автомобилей после сокращения производства из-за случившихся в Японии землетрясения и цунами. Honda реализовала в апреле 124799 машин (+10%) и заняла в общем рейтинге четвертое место. Среди европейских брендов по-прежнему лидирует Volkswagen – продажи немецкой марки составили 38679 автомобилей (+19%).