Рынок новых грузовиков в январе вырос на 8%

По итогам января 2022 года в России было куплено 5,6 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 8,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Лидером рынка грузовиков снова стал KAMAZ, показатель которого в январе составил 2184 единицы - на 5,6% выше уровня января 2021 года. Далее в марочном рейтинге следуют еще два российских бренда - GAZ (559 шт.) и Ural (502 шт.), которые демонстрируют более существенный рыночный рост (на 23,9% и 61,4% соответственно).

Результаты других марок по итогам января даже не дотянули до 300 экземпляров. При этом падение среди десяти представленных зафиксировано только у трех - шведских Scania (-2,9%) и Volvo (--42,1%), а также у белорусского MAZ (-26,2%).