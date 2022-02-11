Рынок новых грузовиков в январе вырос на 8%

По итогам января 2022 года в России было куплено 5,6 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 8,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».
Лидером рынка грузовиков снова стал KAMAZ, показатель которого в январе составил 2184 единицы - на 5,6% выше уровня января 2021 года. Далее в марочном рейтинге следуют еще два российских бренда - GAZ (559 шт.) и Ural (502 шт.), которые демонстрируют более существенный рыночный рост (на 23,9% и 61,4% соответственно).
Результаты других марок по итогам января даже не дотянули до 300 экземпляров. При этом падение среди десяти представленных зафиксировано только у трех - шведских Scania (-2,9%) и Volvo (--42,1%), а также у белорусского MAZ (-26,2%).
Первые шесть позиций в модельном рейтинге рынка грузовиков за январь заняли представители отечественного автопрома. Лидирует тут KAMAZ 43118 (550 шт.), на втором месте - GAZ Gazon NEXT (410 шт.).
Далее располагаются сразу три модели KAMAZ, а на шестом месте - Ural 4320 NEXT. Лучшей среди иномарок в первый месяц года стал Mercedes-Benz Actros, за которым тоже следуют представители зарубежного автопрома. Результаты этих моделей приведены ниже.
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Фото: КАМАЗ