АВТОВАЗ опроверг разработку нового поколения LADA Granta

АВТОВАЗ начал активную подготовку к выпуску автомобилей на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan. Ожидается, что серийная сборка новинки начнется в 2023 году. Ранее звучали предположения, что это будет новое поколение модели LADA Granta, однако на АВТОВАЗе не опровергли эту информацию.

Руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский рассказал порталу Motor.ru, что речь идет о совершенно новом семействе автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta. А новое поколение LADA Granta не планируется вовсе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. А к середине 2022 года у российских дилеров ожидается обновленная LADA Vesta.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок еще четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите тут.

Фото: АВТОВАЗ