Kia представила гибридную версию кроссовера Sportage

Компания Kia представила кроссовер Sportage в версии с силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида PHEV. Продажи новинки на рынке США начнутся в третьем квартале 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
В состав силовой установки нового Sportage PHEV входят 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 177 л.с., электромотор мощностью 66,6 кВт и литий-ионная полимерная батарея с запасом энергии 13,8 кВт-ч. Стандартным оснащением являются 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с системой выбора режимов движения и ассистент движения на спуске DBC (Downhill Brake Control). Расчетный запас хода с использованием только электромотора (AER), по внутренней оценке, составляет 51 км (32 мили).
Центральный элемент передней части Sportage PHEV – решетка в фирменной стилистике «улыбка тигра», которая получила «парящий» дизайн, а также дневные ходовые огни, получившие характерные очертания бумерангов. Рельефные «плечи» вокруг задних колесных арок плавно перетекают в задние фонари, выполненные в футуристической стилистике, как своеобразные прорези. Задние фонари соединены между собой тонкой черной полосой, протянувшейся через всю дверь багажного отсека.
Интерьер Sportage PHEV отличает сдвоенный изогнутый панорамный экран: общая диагональ двух дисплеев, из которых состоит этот экран, составляет около 25 дюймов (12,3 дюйма – цифровая приборная панель, и столько же – дисплей информационно-развлекательной системы). Расположенный под экраном информационно-развлекательной системы и имеющий интуитивно понятный алгоритм пользования тачпад позволяет управлять климатической установкой и аудиосистемой. В качестве опции доступна система кругового обзора с режимом 3D-view, позволяющим взглянуть на окружающее автомобиль пространство «с высоты птичьего полета».
Новый Sportage PHEV, как и все семейство моделей Sportage пятого поколения, создан на платформе N3. На российском рынке продажи нового Kia Sportage начнутся в первой половине 2022 года. Уже известно, что в линейку комплектаций модели войдет версия Comfort, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Стоимость комплектации Comfort, одной из самых востребованных у покупателей текущего поколения кроссовера, составит от 2 млн 329 тыс. 900 рублей.
В комплектации Comfort автомобиль будет оснащаться также светодиодными фарами, камерой заднего вида и задними парковочными датчиками. Устанавливаются колеса размерности 17” на легкосплавных дисках. Кроссовер имеет двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay/AndroidAuto. В фирменный пакет «Теплые опции», разработанный Kia с учетом потребностей российского рынка, для комплектации Comfort включены подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, дополнительный электрический отопитель салона.
Более подробная информация о Kia Sportage пятого поколения, ценах и комплектациях – будет представлена ближе к дате начала продаж. Между тем, ранее также стало известно, что моторная гамма нового Kia Sportage в нашей стране будет включать два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя: объемом 2,0 л (мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм) и 2,5 л (мощность 190 л.с. и крутящий момент 242 Нм). В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6- или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Sportage будет доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.
На российском рынке новый Kia Sportage будет представлен с увеличенной до 2755 мм колесной базой. Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с нынешним поколением, колесная база увеличилась на 85 мм, а длина – на 175 мм. Габаритная ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) – от 1660 до 1680 мм.
Внешний вид нового Kia Sportage отличают футуристичная форма ходовых огней, сложная графика решетки радиатора и чистые рельефные поверхности. Среди инновационных технологических решений – новое поколение электронно-управляемой подвески ECS, новая система выбора типов покрытия Terrain Mode, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC), интеллектуальный ограничитель скорости ISLA, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.
О том, какие модели могут появиться на российском рынке, можно узнать здесь.
Фото: Kia