Kia представила гибридную версию кроссовера Sportage

Компания Kia представила кроссовер Sportage в версии с силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида PHEV. Продажи новинки на рынке США начнутся в третьем квартале 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В состав силовой установки нового Sportage PHEV входят 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 177 л.с., электромотор мощностью 66,6 кВт и литий-ионная полимерная батарея с запасом энергии 13,8 кВт-ч. Стандартным оснащением являются 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с системой выбора режимов движения и ассистент движения на спуске DBC (Downhill Brake Control). Расчетный запас хода с использованием только электромотора (AER), по внутренней оценке, составляет 51 км (32 мили).

Центральный элемент передней части Sportage PHEV – решетка в фирменной стилистике «улыбка тигра», которая получила «парящий» дизайн, а также дневные ходовые огни, получившие характерные очертания бумерангов. Рельефные «плечи» вокруг задних колесных арок плавно перетекают в задние фонари, выполненные в футуристической стилистике, как своеобразные прорези. Задние фонари соединены между собой тонкой черной полосой, протянувшейся через всю дверь багажного отсека.

Интерьер Sportage PHEV отличает сдвоенный изогнутый панорамный экран: общая диагональ двух дисплеев, из которых состоит этот экран, составляет около 25 дюймов (12,3 дюйма – цифровая приборная панель, и столько же – дисплей информационно-развлекательной системы). Расположенный под экраном информационно-развлекательной системы и имеющий интуитивно понятный алгоритм пользования тачпад позволяет управлять климатической установкой и аудиосистемой. В качестве опции доступна система кругового обзора с режимом 3D-view, позволяющим взглянуть на окружающее автомобиль пространство «с высоты птичьего полета».