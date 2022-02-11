Рынок новых легковых автомобилей в январе упал на 17%

В первый месяц 2022 года россияне купили 81,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17,1% меньше, чем в январе 2021-го. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Среди брендов лидерство сохраняет LADA с показателем 15,1 тыс. машин. Но если сравнивать его с уровнем годичной давности, то он сократился на 37,6%. Таким образом, в январе нынешнего года доля отечественной марки составила уже 18,6%, упав более чем на 6 процентных пунктов.

Второе место удерживает Kia (11,5 тыс. шт.), а на третье поднялся Renault (8,4 тыс. шт.). Но если корейский бренд демонстрирует падение (-17%), то французский - рост (+1,2%). Наряду с Renault рыночные объемы выросли также у японской марки Toyota (+2,4%) и китайских Chery и Haval (+49,2% и +77,2% соответственно). Столь высокий рост позволил «китайцам» попасть в ТОП-10 рынка. А вот самое сильное падение в январе показал немецкий Volkswagen (-41,8%).