Toyota в январе 2022 года увеличила продажи в России на 15% | АВТОСТАТ

Toyota в январе 2022 года увеличила продажи в России на 15%

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Toyota в январе 2022 года увеличила продажи в России на 15%

Российские дилеры Toyota в январе реализовали 6126 автомобиль, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,7% против 5,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в ноябре стал кроссовер RAV4, чьи продажи увеличились на 19% и составили 2762 экземпляра. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 1746 покупателей (+30%). Стоит отметить, что обе модели сохраняют лидерство в своих сегментах.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиtoyota

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