Готовы ли дилеры продавать и обслуживать электрокары и «китайцев» в 2022 году?

Накануне форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило опрос среди официальных дилеров-участников форума по их планам на текущий год. Были там и вопросы, связанные с электромобилями, рынок которых в нашей стране за год вырос в 3 раза (!), и с растущим интересом к китайским брендам, продажи которых и доля на российском рынке за 2021 год увеличились вдвое.

Ранее мы уже сообщали об итогах опроса дилеров по внедрению новых IT-технологий (с ними можно ознакомиться тут). На этот раз представляем соответствующие результаты по «китайцам» и электромобилям.

Анализ ответов показал, что почти половина опрошенных (46,8%) с интересом относится к китайским брендам. Из них 22,3% уже работают с дистрибьюторами из Поднебесной, еще 24,5% планируют начать продажи «китайцев» в 2022 году. Примерно 19,1% респондентов затруднились с ответом. У оставшихся 34,1% планов, связанных с китайскими автомобилями, на текущий год нет.

Что касается интереса к электромобилям, здесь ситуация немного другая. Пока всего 1,1% из числа опрошенных занимаются продажей и обслуживанием машин на электротяге. Однако треть из числа респондентов (33,7%) планируют в 2022 году включить в продаваемую линейку моделей такие автомобили. Отметим, что на форуме тема экологически чистых автомобилей будет рассматриваться с разных сторон – как с точки зрения развития их внутреннего рынка, так и в отношении электромобильной трансформации корпоративных парков.

Участники форума получат полную версию консолидированных результатов проведенного опроса.

Напомним, что до старта форума «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» осталось всего 4 дня. Мероприятие состоится 16 февраля в Москве и будет проходить в двух форматах – очном и онлайн. Возможно также бесплатное и платное участие. Посмотреть программу и выбрать свой формат участия можно здесь.

Партнеры форума: