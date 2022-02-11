Hyundai начала дорожные испытания Solaris нового поколения | АВТОСТАТ

Hyundai начала дорожные испытания Solaris нового поколения

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Hyundai начала дорожные испытания Solaris нового поколения

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Компания Hyundai начала дорожные испытания нового поколения седана Solaris, который на других рынках называется Accent, Verna и i25. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, опубликованные изданием Carscoops, однако сроки появления новинки не обозначаются.

Несмотря на то, что автомобиль в плотном камуфляже, можно рассмотреть детали кузова, в ряде элементов которого угадывается сходство со «старшим» седаном Hyundai Elantra. В частности, Solaris третьей генерации может обзавестись более широкой решеткой радиатора, на что намекают широко посаженные низкие фары, и передним бампером с выдающейся нижней частью – правда, это может быть лишь хитрый камуфляж, призванный сбить очевидцев с толку. Сходство с Elantra видно также в оформлении задних оконных стоек и угловатой крышки багажника, пишет портал Motor.ru.

О технической «начинке» нового Solaris пока ничего доподлинно неизвестно. По неофициальным данным, на ряде рынков седан следующей генерации могут оснастить 1,5-литровыми агрегатами на бензине и дизеле с технологией «мягкого» гибрида.

Таким образом, Hyundai Solaris готовится к смене поколения спустя пять лет, которые провела на конвейере актуальная версия. В России она продается с 2017 года, а в начале 2020 года автомобиль подвергся рестайлингу. В результате дизайн кузова этой модели приобрел более спортивные черты из-за изменившегося вида переднего бампера и хищно прищуренных фар, соединенных с новой, более крупной решеткой радиатора, получившей актуальную ячеистую структуру. Обновленный Hyundai Solaris оснащен системой дистанционного запуска двигателя и электроприводом складыванием зеркал. Сохранены функции подогрева задних сидений и лобового стекла. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto и оборудованная встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису». Для задних пассажиров предусмотрен дополнительный USB-разъем, в кресле водителя теперь можно с помощью электропривода отрегулировать поясничную поддержку.

В настоящее время стоимость Hyundai Solaris на российском рынке составляет от 1 млн 005 тыс. рублей до 1 млн 301 тыс. рублей. Линейка силовых агрегатов модели включает два мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

Какие модели и обновления можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Carscoops

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиразработкиhyundaihyundai solaris

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