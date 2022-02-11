Минэкономики рекомендовало 19 регионам ввести льготы для электротранспорта

Министерство экономики в ряде регионов рекомендовало региональным властям принять дополнительные меры, повышающие привлекательность владения электрокарами. По примеру Москвы, где с владельцев электромобилей не взимают транспортный налог, для «зеленых автомобилей» организованы бесплатные парковки, а некоторые зоны города объявлены запретными для въезда машин с низким классом экологичности - подобные меры рекомендуют распространить еще в 19 регионах страны. В качестве пилотных. Об этом сегодня сообщают «Коммерсант» и ряд федеральных изданий России.

В число 19 регионов входят Ростовская, Сахалинская область, Приморье, Татарстан, Севастополь, Крым и другие. Этим субъектам рекомендовано развивать зарядные сети на своих территориях (речь идет о строительстве станций медленной подзарядки) и продумать дополнительные льготы для владельцев.

Напомним, что, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июня 2021 года в российском автопарке было зарегистрировано 12,3 тыс. легковых электромобилей. Основная их масса сосредоточена в трех федеральных округах - Дальневосточном, Сибирском и Центральном. На них приходится почти 3/4 всего электротранспорта страны (74,4% от общего количества).

Однако эксперты считают, что для массового привлечения автовладельцев к этому сегменту предлагаемых мер недостаточно. Так же, как недостаточно усилий производителей, которые в последнее время стали более активно предлагать россиянам свои разработки на электротяге. Главным барьером на пути к расширению парка таких автомобилей остается цена, которая с нового года еще подросла - за счет отмены нулевой таможенной пошлины на ввоз автомобилей.

С 1 января 2022 года при ввозе электромобиля теперь приходится оплачивать пошлину в размере 15% от его стоимости (льгота действовала два года), а это существенная надбавка к и без того дорогому автомобилю. Вероятно, власти надеются, что таможенный барьер подстегнет автопроизводителей к налаживанию сборки электрокаров на территории России, ускорит этот процесс.

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