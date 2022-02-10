BMW углубляет производство автомобилей на «Автоторе»

Компания BMW Group и калининградский завод «Автотор» подписали соглашение о реализации проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу. С учетом данных обязательств и на основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 года на новых производственных мощностях предполагается производство наиболее востребованных на российском рынке моделей BMW: кроссоверов X5, X6 и X7, а также бизнес-седана 5 серии, сообщает пресс-служба «Автотора».

«Продолжение сотрудничества BMW Group и «Автотора», насчитывающего более 20 лет, и расширение производства на мощностях нашего российского партнера позволит обеспечить стабильные поставки клиентам наиболее востребованных моделей на фоне растущего спроса на автомобили BMW в России. Кроме того, дальнейшее развитие локального производства с учетом ключевых требований госрегулирования российской автомобильной промышленности укрепит позиции для долгосрочного присутствия нашей компании на рынке», – заявила генеральный директор BMW Group Россия Ирина Шрамко.

По итогам 2021 года российские дилеры BMW реализовали 46802 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. В результате баварская марка второй год подряд становится лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Прошлый год стал рекордным для BMW M в нашей стране – продажи спортивных моделей выросли на 18% до 3579 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году в России начнутся продажи электрических BMW iX и BMW i4. Также в ближайшее время российские клиенты получат новые BMW 2 серии купе и обновленные BMW 8 серии. Помимо этих моделей в BMW готовят ряд других громких премьер, среди которых – автомобили специальной серии BMW M 50 Years Special Edition, приуроченной к 50-летию бренда BMW M GmbH.

Какие еще модели BMW (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «Автотор»