Российский завод Haval вышел на проектную мощность

Завод Haval в Тульской области, который с сентября 2021-го работает в двухсменном режиме, в ноябре-декабре вышел на проектную мощность в 80 тыс. автомобилей в год. Об этом агентству «ТАСС» сообщил генеральный директор Корпорации развития Тульской области Григорий Лаврухин, добавив, что сегодня на предприятии работает более 2 тыс. человек.

По итогам 2021 года Haval установил абсолютный рекорд продаж на российском рынке, реализовав 39126 автомобилей (рост в 2,3 раза). Кроме того, в прошлом году завод Haval в Тульской области наладил поставки автомобилей российского производства в страны СНГ: Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Объем экспорта предприятия в 2021 году составил 1561 автомобиль, что в сумме с продажами в России обеспечивает результат в 40687 автомобилей.

«Высокие показатели стали возможны, в том числе благодаря активному наращиванию производства на заводе в Тульской области. Деятельность предприятия осуществляется в соответствии со стратегическим планом компании производить тот объем автомобилей, который сопоставим с годовым уровнем продаж. Производственные мощности завода Haval позволяют бренду активно развиваться и ставить амбициозные планы. Одним из ключевых аспектов стратегии Haval является локализация производства в Тульской области. На заводе уже дан старт производству обновленных кроссоверов Haval F7 и кросс-купе Haval F7x», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Кроме того, Григорий Лаврухин сообщил, что строительство заводов по выпуску автокомпонентов, которое ведется в Тульской области в рамках специального инвестконтракта (СПИК) для завода Haval, планируется завершить в 2029 году. К этому сроку уровень локализации производства должен достигнуть 70%.

Напомним, в ноябре 2020 года компания Haval начала в России строительство первого зарубежного завода Great Wall Motor по производству двигателей. Новое предприятие расположится на территории действующего завода марки в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и займет площадь более 10 тыс. кв.м. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей. Планируемая производственная мощность нового завода по производству двигателей составит 80 тыс. единиц в год. Проект будет построен в два этапа, первым из которых станет цех сборки двигателей площадью более 3000 кв.м. Завод будет осуществлять сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Новое производство обеспечит 300 рабочих мест.

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Фото: Haval