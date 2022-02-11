Volvo не откажется от седанов и универсалов

Компания Volvo не откажется от выпуска седанов и универсалов, несмотря на то, что они не пользуются таким спросом, как кроссоверы и внедорожники. По итогам 2021 года Volvo реализовала более 525 тыс. автомобилей сегмента SUV против 174 тысяч седанов и универсалов S60/V60 и S90/V90. Как заявил изданию Autocar глава Volvo Хокан Самуэльссон, марка не планирует полностью избавляться от легковых моделей, хотя их ассортимент могут урезать в пользу вседорожников.

Как пишет портал Motor.ru, Volvo продолжает электрифицировать модельную линейку, и будущих преемников нынешних S60/V60 и S90/V90 переведут на электричество. По словам Самуэльссона, седаны и универсалы марки станут «более приземистыми и менее квадратными, чем сейчас» – это позволит улучшить аэродинамику машин, которая играет важную роль для электрокаров.

Также в планах марки – отказ от индексов в пользу полноценных названий для автомобилей. По предварительным данным, первым новое имя примерит следующий XC90, который станет полностью электрическим – ему прочат название Embla, позаимствованное из скандинавской мифологии.

Что же касается электрификации, то в 2022 году Volvo рассчитывает продать по всему миру более 150 тыс. электрокаров против 25,7 тыс. в 2021 году. А уже в 2025-м на них будет приходиться 50% от общего объема продаж.

Во сколько обходится содержание автомобиля Volvo (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volvo