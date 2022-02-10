Какие IT-технологии внедрят автодилеры в 2022 году | АВТОСТАТ

Какие IT-технологии внедрят автодилеры в 2022 году

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FA дилеры ИТэ

Накануне форума автомобильного бизнеса «ForAuto-2022. Итоги и прогнозы авторынка» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило опрос среди официальных дилеров-участников форума, связанный с планами на текущий год.

Одна из заявленных там тем касалась внедрения новых IT-технологий. Анализ ответов показал, что более половины опрошенных (более 58%) - планируют в 2022 году внедрять IT-технологии, примерно четверть (25,4%) - затруднились с ответом, но только 16,4% - признали, что таковые внедрять в наступившем году не собираются.

На данный момент зарегистрировалось более тысячи участников, среди которых около 300 дилеров и 90 представителей IT-сектора. Участники форума получат консолидированные результаты этого опроса, где, в том числе, будет конкретизировано, какие именно технологии собираются внедрять в своих центрах автодилеры.

Напомним, что форум «ForAuto-2022. Итоги и прогнозы авторынка» состоится 16 февраля в Москве и будет проходить в двух форматах - очном и онлайн. Возможно бесплатное и платное участие.

Посмотреть программу и выбрать свой формат участия можно здесь

 

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Источник: АВТОСТАТ

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