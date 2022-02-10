BMW привезет в Россию автомобили спецсерии BMW M 50 Years Special

Компания BMW привезет в Россию автомобили специальной серии BMW M 50 Years Special Edition, приуроченной к 50-летию бренда BMW M GmbH. Новые исполнения BMW M 50 Years Special Edition будут доступны с производства марта 2022 года для ряда автомобилей BMW М, а также всех новых моделей BMW 8 серии, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отличительной деталью BMW M 50 Years Special Edition выступает классическая эмблема BMW Motorsport, размещенная на капоте, двери багажного отделения и крышках ступиц колесных дисков. Автомобили специальной серии предлагают расширенное оснащение, включающее, в зависимости от модели, такие опции, как BMW Service Inclusive 5/100, ассистент вождения Professional, дизайн экстерьера M Shadow Line с расширенной отделкой, фары M Shadow Line и другие.

Все модели серии BMW M 50 Years Special Edition, за исключением BMW M240i xDrive Coupe, предлагаются в сочетании с десятками вариантов окраски BMW Individual, включая исторически значимые для BMW M цвета Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imola Red, Frozen Marina Bay Blue и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году в России начнутся продажи электрических BMW iX и BMW i4. Также в ближайшее время российские клиенты получат новые BMW 2 серии купе и обновленные BMW 8 серии. Помимо этих моделей в BMW готовят ряд других громких премьер, но о них будет сообщено позже.

По итогам 2021 года российские дилеры BMW реализовали 46802 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. В результате баварская марка второй год подряд становится лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Прошлый год стал рекордным для BMW M в нашей стране – продажи спортивных моделей выросли на 18% до 3579 машин.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: BMW