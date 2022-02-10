Kia Rio два года подряд лидирует на вторичном рынке Подмосковья

Второй год подряд самым популярным автомобилем с пробегом в Московской области оказывается Kia Rio. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию* по вторичному рынку легковых машин.

Так, в 2021 году жители Подмосковья купили 12 254 подержанных автомобиля семейства Kia Rio, что является наилучшим результатом среди всех моделей. Второе место в этом рейтинге, с небольшим отставанием, занимает еще один «кореец» – Hyundai Solaris (12 227 шт.). На третьей позиции находится Ford Focus (11 902 шт.), который лидирует не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в целом по стране. Показатели других моделей на «вторичке» Московской области по итогам прошлого года составили менее 10 тысяч единиц.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году Kia Rio тоже был самым популярным б/у автомобилем в Подмосковье. При этом в 2019 году данный титул носил Hyundai Solaris, а в 2018-м – Ford Focus.

Напомним, что Московская область остается крупнейшим региональным рынком легковых машин с пробегом в нашей стране, опережая Москву и Санкт-Петербург. Более подробная информация о состоянии вторичного рынка в 30 субъектах РФ содержится здесь.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: Avito