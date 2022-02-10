КАМАЗ начал продажи легких грузовиков «Компас»

КАМАЗ начал продажи нового среднетоннажного семейства грузовиков «Компас». Первые реализованные бортовые автомобили со шторным механизмом открытия тента имеют полную массу 9,5 тонны, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, новый проект «КАМАЗа» – «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, могут применяться в междугородних перевозках. На шасси автомобилей «Компас» возможна установка широкого перечня спецнадстроек: различные модификации фургонов (изотермические, промтоварные, рефрижераторы), бортовые автомобили с КМУ, мусоровозы, мультилифты, эвакуаторы, автогидроподъемники и т. д. Во втором полугодии 2022 года «КАМАЗ» планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель «Компас-5» полной массой 5,5 тонны.

В автомобилях «Компас» применена компонентная база от партнера компании с китайского рынка, фирмы JAC. Подвеска кабины четырехточечная, спереди – торсионная, сзади – на резиноупругих элементах. Для удобства водителя предусмотрены регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, аудиосистема с управлением на руле. Машины оснащены дизельным двигателем Cummins ISF3.8S5154 с турбонаддувом, мощностью 154 л.с., механической 6-ступенчатой коробкой передач LC6T540B. Емкость топливного бака – 250 литров. Снаряженная масса шасси зависит от примененной колесной базы и может составлять от 3125 до 3405 кг.

Среди основных конкурентов «Компаса» на самом КАМАЗе называют «ГАЗель» и «ГАЗон Next», при этом новинка будет стоить дороже примерно на 5%. Как рассказал главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗа Сергей Назаренко, чуть более высокая цена компенсируется целым рядом преимуществ «Компаса» перед конкурентами, что и должно обеспечить продажи. Так, в отличие от «ГАЗели» и «ГАЗона Next», у «Компаса» бескапотная компоновка, что повышает маневренность машины, уменьшая радиус поворота при тех же габаритах бортовой платформы. По той же причине у новинки больше внутренний объем кабины, а обзорность лучше. Комплектация «Компаса» тоже немного богаче – кондиционер, к примеру, идет уже в базовом исполнении, тогда как для автомобилей марки ГАЗ это опция. По расчетам КАМАЗа, «Компасы» окажутся экономичнее соразмерных моделей Горьковского автозавода, а показатели грузоподъемности будут выше.

Об итогах и прогнозах рынка комтранса, в том числе в среднетоннажном сегменте, можно узнать из маркетингового отчета «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ